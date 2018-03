Mondiali: Svezia, Ibra ci ripensa

STOCCOLMA, 2 MAR - Zlatan Ibrahimovic si è detto pronto a rivestire la maglia della Svezia al Mondiale della prossima estate se avrà completamente superato l'infortunio al ginocchio. L'attaccante del Manchester United, 36 anni, aveva detto addio al calcio internazionale dopo l'Europeo del 2016. Ora è certo che per lui la porta della nazionale "non è chiusa". Con 62 gol in 116 partite resta il miglior realizzatore nella storia della Svezia, che si è qualificata eliminando l'Italia nei playoff. "Non voglio tornare solo perché sono qualcuno" ha però aggiunto Ibrahimovic.