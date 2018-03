Calcio: altra istanza fallimento Arezzo

AREZZO, 1 MAR - Nuova istanza di fallimento nei confronti dell'Unione sportiva Arezzo, a presentarla un'impresa cittadina che vanta un credito di circa 22mila euro. E altri fornitori potrebbero accodarsi in queste ore mentre presso il tribunale delle imprese di Firenze è stata protocollata l'istanza del revisore unico Rodolfo Patrignani. Il 15 marzo fissata l'udienza davanti al giudice fallimentare del tribunale di Arezzo. Stamani intanto il segretario generale della Lega Pro Francesco Ghirelli ha fatto visita al sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli per fare il punto della situazione ed esprimere la propria preoccupazione per l'annuncio fatto dai giocatori, i quali hanno sospeso lo stato di agitazione, di giocare le due partite con Olbia e Monza prima di valutare il proseguo del campionato.