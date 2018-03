Bonucci vede Champions, sempre creduto

MILANO, 1 MAR - Per Leonardo Bonucci è alla portata del Milan la qualificazione alla Champions. "Sì, questa squadra ha le carte in regola per arrivare agli obiettivi di inizio anno", ha spiegato il difensore rossonero all'indomani della vittoria nella semifinale di Coppa Italia: "Ho sempre creduto nell' impossibile, ho sempre lavorato e lottato per grandi obiettivi - ha detto Bonucci in un'intervista a Sky e Ap -. A livello personale e con la squadra in cui militavo ho raggiunto traguardi importanti attraverso lavoro e sacrificio anche quando qualcuno a ottobre ci dava per spacciati. Finché la matematica lo consente questa squadra può raggiungere la Champions lottando in campionato o in Europa League". "Ho sempre avuto fiducia in questa squadra, in questo progetto e nel mister, che nonostante la giovane età e la poca esperienza ha dimostrato grande carattere e di saper far giocare bene la squadra. Per carisma, determinazione, ferocia che trasmette alla squadra mi ricorda Conte".