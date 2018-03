Zielinski, per scudetto ora 12 finali

NAPOLI, 1 MAR - "Sentiamo di non essere lontani dal sogno. Per noi le prossime gare devono essere 12 finali, dobbiamo cercare di vincerle tutte". Lo ha detto Piotr Zielinski Radio Kiss Kiss Napoli. La mezzala del Napoli ha parlato dell'inseguimento allo scudetto che potrebbe essere festeggiato il 20 maggio, ultima di campionato al San Paolo e anche data del suo compleanno: ""Lo festeggerò allo stadio - ha detto il polacco - dopo la partita col Crotone. Il sogno è festeggiarlo con tutta la città. Più che "tanti auguri a te" sarà meglio che tutto lo stadio canti insieme a noi 'Un giorno all'improvviso'". Zielinski sottolinea però la necessità di non deconcentrarsi nella sfida con la Juventus: "Noi pensiamo solo a noi stessi. Se giochiamo come sappiamo vinciamo, e se vinciamo tutte le partite saremo sicuramente primi alla fine, non ci saranno problemi e il sogno diventerà realtà".