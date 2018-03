Inter, Steven Zhang ad Appiano

MILANO, 1 MAR - Steven Zhang torna a Milano e ad Appiano Gentile in vista del derby. Il figlio del patron dell'Inter - che negli ultimi due mesi era rimasto piuttosto appartato – assiste oggi agli allenamenti della squadra e pranza con l'allenatore Luciano Spalletti e il direttore sportivo Piero Ausilio. Una presenza importante dopo le accuse al Suning che, secondo i tifosi, sarebbe una società assente e lontana. Zhang jr sarà domenica sera in tribuna a San Siro per assistere al derby.