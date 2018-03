Stadio Roma: Raggi, andrà in porto

ROMA, 1 MAR - "E' uscito qualche giorno fa un parere con cui l'Anac attesta la fattibilità delle opere dando l'ok al nuovo progetto fatto insieme dal Campidoglio e dalla società Roma. Ora servono i tempi tecnici ma abbiamo avuto anche il bollino dell'Anac: penso che la Roma sia pronta ad iniziare quanto prima i lavori". Lo ha annunciato la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Lo Stadio della Roma secondo me è a buon punto. Abbiamo fatto tutte quello che dovevamo dal 24 febbraio, quando c'è stata la storica stretta di mano con l'As Roma per avviare questo nuovo progetto che è più ecosostenibile e green. E finalmente abbiamo l'ok dell'Anac", spiega Raggi. "Le opere indicate nel nuovo progetto non appaiono compromesse, tanto è vero che viene ridotta l'area commerciale però parallelamente c'è un aumento delle aree a destinazione pubblica, un aumento delle aree delle aree verdi e un miglioramento delle viabilità su gomma e ferro. Sostanzialmente l'Anac ha dato ragione al nuovo progetto", continua Raggi.