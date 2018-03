Allegri,a maggio vogliamo più di 1 festa

TORINO, 1 MAR - Dopo avere messo in banca la finale di Coppa Italia, Allegri pensa in grande: "Tornare a Roma il quarto anno consecutivo - è il suo intervento su Twitter- è un risultato straordinario: ora lavoriamo perché a maggio i motivi per festeggiare siano più di uno!". Nell'agenda bianconera ci sono ora due partite delicatissime: sabato a Roma contro la Lazio in campionato, mercoledì a Londra, partendo dal 2-2 dell'andata all'Allianz Stadium, risultato che impone alla Juventus di vincere, anche se passerebbe il turno con 3-3 o pareggi con più gol. "Questa maglia - è la riflessione di Claudio Marchisio - ti impone di provare a vincere tutto, sempre, e questo è quello che ci piace. Vogliamo continuare ad aggiungere un altro pezzo alla nostra storia".