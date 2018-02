Gasperini amaro,'rigore Juve non esiste'

ROMA, 28 FEB - Più che rammarico per l'eliminazione, la seconda in pochi giorni dopo l'uscita di scena dall'Europa League, in casa Atalanta c'è orgoglio per quanto fatto in stagione fino a oggi, nelle coppe: "Non siamo la squadra nata per vincere i trofei - ammette sorridendo Gasperini -, arrivare in semifinale è un grande risultato, i sedicesimi di Europa League anche. Siamo arrivati a un passo dalla finale e dagli ottavi in Europa, ma siamo orgogliosi di questa stagione". Eliminare la Juventus "non è il nostro compito, magari spettava ad altre squadre che sono uscite prima", - prosegue Gasperini - anche se i nerazzurri ci hanno provato fino all'ultimo, cedendo solo per un rigore "che non esiste ma che l'arbitro ha dato: abbiamo comunque giocato una bella gara, poi qualche episodio non ci ha sorriso anche se stasera abbiamo fatto un'ottima prestazione".