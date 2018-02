Juve: Allegri, 6 finali Coppe tante

TORINO, 28 FEB - Sei finali in quattro anni, con la Champions League ancora in corso d'opera, sono il bottino di Max Allegri alla guida della Juventus: "Sono abbastanza - sorride -, ma dobbiamo essere bravi ad andare avanti anche in Champions, anche se prima abbiamo la Lazio. Oggi siamo stati bravi a giocare per la storia, visto che solo noi, Psg e Barcellona possiamo conquistare la quarta coppa nazionale consecutiva". ''Higuain? Al momento ha ancora dolore, non ha niente perché la caviglia è asciutta. Se non avrà male verrà con noi a Roma, altrimenti mercoledì", quando a Londra, "in uno stadio meraviglioso" i bianconeri si giocheranno contro il Tottenham il passaggio ai quarti di Champions: "Prima dobbiamo pensare alla Lazio - precisa Allegri poi ci prepareremo per andare a Londra con la convinzione di passare il turno".