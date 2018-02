1-0 ad Atalanta, Juve in finale C.Italia

ROMA, 28 FEB - La Juventus è la prima finalista di coppa Italia. Nella semifinale di ritorno i bianconeri, che avevano vinto a Bergamo 1-0, hanno battuto con lo stesso risultato allo Stadium l'Atalanta grazie ad un rigore di Miralem Pjanic. La squadra di Gasperini ha cercato da subito di ribaltare il risultato con una condotta aggressiva, ma il primo tempo si è concluso sullo 0-0. Nella ripresa, prima Gomez e poi Douglas Costa hanno colpito un legno prima che l'arbitro Fabbri concedesse un rigore alla Juve per un contatto in area tra Mancini e Matuidi. Pjanic al 30' non ha sbagliato dal dischetto, assicurando la finale alla sua squadra, la quarta consecutiva.