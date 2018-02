Neymar vuole operarsi ma decide Psg

ROMA, 28 FEB - L'infortunio di Neymar sta diventando una vera e propria soap opera. Il giocatore vorrebbe operarsi, il Psg invece vorrebbe provare prima con un trattamento conservativo per recuperare il giocatore in vista del ritorno di Champions contro il Real Madrid di martedì prossimo. Secondo quanto scrive la 'Folha de Sao Paulo' l'ultima parola spetterà proprio al club francese. Secondo il giornale brasiliano c'è una clausola nel contratto di Neymar che prevede che sia il club a decidere i trattamenti medici del giocatore finché è sotto contratto. Se il brasiliano continuerà a non seguire le indicazioni dell'equipe medica del Psg la clausola prevede la rottura del contratto unilaterale da parte del club ed il pagamento di un risarcimento. Il padre di Neymar ha ribadito l'intenzione del figlio di sottoporsi all'intervento chirurgico. "Neymar, tutto il Brasile spera che tornerai velocemente come hai fatto la volta scorsa. Abbiamo una Coppa del Mondo da vincere, quindi torna rapidamente!", ha scritto Pelè su twitter.