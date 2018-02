Genoa al workshop contro frodi sportive

ROMA, 28 FEB - Il progetto "Per l'integrità del gioco: formazione in campo contro le frodi sportive", promosso dalla Lega Serie A, Sportradar e l'Istituto per il Credito Sportivo, ha fatto tappa oggi a Genova. L'incontro, grazie alla disponibilità del Genoa, si è svolto nel Centro Sportivo Signorini di Genova con il workshop dedicato alla prima squadra per poi proseguire con i ragazzi di Primavera e Under 17. Il responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar AG, Michele Presilla, ha spiegato ad atleti, dirigenti e staff tecnico il fenomeno del match-fixing in tutte le sue forme, illustrandone rischi e conseguenze. "Il Genoa era stato il primo club ad ospitare questo workshop, che affronta il tema con una visione globale e specifica - ha dichiarato il dg rossoblù, Giorgio Perinetti -. È un dovere responsabilizzare i giocatori, informarli, crescere i giovani nella cultura della lealtà, per contrastare con ogni mezzo le frodi sportive".