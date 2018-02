Juventus: nel semestre utile 43,3 mln

TORINO, 28 FEB - Nel primo semestre della stagione 2017/2018 l'utile di esercizio della Juventus è stato di 43,3 milioni, con una variazione di 28,7 rispetto ai 72 milioni al 31 dicembre 2016. E' quanto risulta dalla relazione finanziaria semestrale approvata oggi dal cda del club bianconero presieduto da Andrea Agnelli. La variazione rispetto all'anno scorso è dovuta, principalmente, ai minori proventi della gestione dei giocatori, pari a 45 milioni, da maggiori costi per servizi esterni e altri oneri, per 12,4 milioni e per i tesserati (7,7 mln), nonché, infine, da maggiori ammortamenti sui diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori, per 13.5 milioni. L'esercizio 2017/2018, attualmente previsto in perdita, sarà fortemente influenzato - sono le previsioni del cda - dall'andamento dei risultati sportivi, in particolare della Champions.