Futsal: sorteggio Final Eight C.Italia

ROMA, 28 FEB - Si è svolta stamani a Roma, nella Sala Giunta del Coni, la conferenza stampa di presentazione della 33/a edizione della Final Eight di Coppa Italia di Serie A di futsal. Ad effettuare il sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale delle otto società che prenderanno parte alla manifestazione in scena al PalaFiera di Pesaro dal 22 al 25 marzo prossimi è stato il capo dello sport italiano, Giovanni Malagò. Il primo incontro si giocherà giovedì 22 marzo alle 14 con la rivelazione Came Dosson, attualmente prima in classifica, contro il Kaos Reggio Emilia. A seguire la Luparense, campione d'Italia in carica, sfiderà l'Axed Latina, poi i detentori del titolo del Pescara se la vedranno con la Lollo Caffè Napoli. A chiudere, alle 20.30, i padroni di casa dell'Italservice Pesaro sfideranno l'Acqua&Sapone Unigross. Le seminali sono in programma sabato 24 marzo, mentre domenica 25 si assegnerà il trofeo con la finale.