Lega B visita Ospedale Bambino Gesù

ROMA, 28 FEB - "Un grande progetto che coinvolga il Bambino Gesù e la Serie B". Con questa promessa, scambiata con il segretario generale Francesco Avallone e la responsabile Fundraising Comunicazione Sociale della Fondazione Bambino Gesù Cynthia Russo, si è conclusa la visita del presidente della Lega B, Mauro Balata, all'ospedale pediatrico della Capitale. Il n.1 della Lega cadetta ha consegnato palloni Kappa ufficiali del campionato, album e figurine della collezione Panini ma anche materiale sportivo dell'Italia B, la rappresentativa Under 21 della Lega B. Una serie di doni che ha fatto felice tutti i bambini presenti, felici di poter toccare con mano materiali magari visti solo allo stadio o in televisione. Tutto questo a corredo della donazione fatta dalla Lega alla Fondazione e quale premessa del progetto, continuativo e strutturale, che ora le due parti studieranno, a tavolino, per dare un seguito all'evento di questa mattina.