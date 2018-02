Champions: Uva, anni prima di vedere Var

ROMA, 28 FEB - Per vedere l'introduzione della Var in Champions bisognerà attendere: "c'è bisogno di tanti anni prima di arrivare a un sistema omogeneo, i tifosi abbiano pazienza", ha fatto sapere il vice presidente esecutivo dell'Uefa, Michele Uva, commentando la decisione della Federcalcio europea di non inserire la 'moviola in campo' nelle coppe continentali. Intervenuto a Radio24, il dg della Figc ha spiegato che "tutte le grandi innovazioni, soprattutto quelle tecnologiche applicate al calcio, hanno necessità di una normale taratura. L'Europa League così come la Champions - ha detto - coinvolge 55 Paesi europei e non tutti hanno introdotto, neanche offline, la tecnologia Var. Siamo tre Paesi che la utilizzano, 4 paesi con la Polonia, e in questo momento lo facciamo online, penso che non ci sarebbe una uniformità sia di arbitraggio sia di assistenza, quindi penso che sia giusto aspettare quando tutta l'Europa o buona parte degli arbitri siano già abituati a questa tecnologia".