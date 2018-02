Azzurri:Chiesa, io simbolo? No ma pronto

FIRENZE, 28 FEB - "Io simbolo del rilancio del calcio italiano? Non mi sento così, però sono pronto per dare il mio contributo anche se ho ancora tanto da crescere e da lavorare". Così Federico Chiesa, uno dei maggiori talenti del calcio italiano, tra i protagonisti dello stage azzurro che agli ordini del neo ct Di Biagio si è concluso oggi a Coverciano con una partitella contro la Fiorentina Primavera finita 10-0 per gli azzurri. "Sappiamo che deve essere aperto un nuovo ciclo e ho già visto tanti giocatori pronti anche per la Nazionale maggiore - ha continuato l'esterno della Fiorentina - Costacurta ha detto che sono migliore di mio padre? E' presto per fare certi confronti, lo ringrazio per gli elogi ma sono ancora lontano dai livelli di mio padre. Il futuro? Ho firmato un contratto con la Fiorentina perchè credo nel progetto".(ANSA).