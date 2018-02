Rosa Ct tra Mancini, Conte e Di Biagio

FIRENZE, 28 FEB - "Contiamo di nominare il nuovo ct entro giugno. Conte, Mancini o Di Biagio? I nomi sono questi, non si esce da questi nomi". Lo ha detto il vicecommissario Figc, Alessandro Costacurta, oggi a Coverciano per l'ultimo giorno di stage degli azzurri. "Non ho mai detto di preferire su tutti Conte - ha aggiunto Costacurta - Ho solo detto che avendo già lavorato con la nazionale, ha i parametri giusti: ha fatto bene, oltre tutto non essendoci al momento grandissimi talenti, c'è ancora bisogno di un allenatore molto bravo. E i nomi fatti sono quelli di allenatori bravi".