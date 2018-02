I Laureus 'incoronano' Federer e Totti

MONTECARLO, 27 FEB - - È l'icona del tennis maschile, e oggi, in compagnia del Principe Alberto e della Principessa Charlene, Roger Federer si è aggiudicato la sua 5/a e 6/a statuetta Laureus, l'Oscar dello Sport. "Questo momento è molto speciale per me - ha commentato Federer -. Tutti sanno quanto apprezzo i Laureus Awards, quindi vincerne un altro sarebbe stato meraviglioso, ma vincerne due è un onore unico, e inatteso. Sono strafelice: è stato un anno indimenticabile per me, e questi premi lo rendono ancor più memorabile. Quando ho vinto il primo Laureus nel 2005, se qualcuno mi avesse detto che ne avrei conquistati 6, non gli avrei creduto".Nella categoria 'Sportsman of the Year', Federer si è aggiudicato la statuetta battendo Rafa Nadal e Cristiano Ronaldo. Serena Williams ha vinto il premio Sportswoman of the Year, mentre il 'Laureus Academy Exceptional Achievement Award', è andato a Francesco Totti, "per i 22 anni fedelmente trascorsi in un'unica squadra, la Roma, e il successo ottenuto con l'Italia ai Mondiali 2006".