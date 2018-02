Cyprus Cup, domani azzurre in campo

ROMA, 27 FEB - "Forza ragazze, forza Italia: partita difficilissima contro le campionesse svizzere ma possiamo farcela". C'e' anche Susanna Camusso, segretario della Cgil, tra i tifosi della nazionale femminile di calcio che domani scende in campo nella Cyprus Cup, torneo amichevole di preparazione in vista delle qualificazioni ai Mondiali. A seguire l'Italdonne anche Radio Articolo1, la radio ufficiale del sindacato guidato dalla Camusso, che un anno fa si era schierato con il calcio femminile nella richiesta dello status di professionismo. "Vi seguiremo nella Cyprus e in Coppa del Mondo attraverso RadioArticolo1 che trasmetterà le partite in diretta", il tweet di Camusso. Le azzurre saranno impegnate contro la Svizzera nella prima partita del torneo a partire dalle 17, a Larnaca.