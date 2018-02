Malagò debutta in Lega, riunito con club

MILANO, 27 FEB - Debutto da commissario della Lega Serie A per il presidente del Coni Giovanni Malagò, che sta incontrando i rappresentanti dei club in una riunione informale. Partecipano - fra gli altri - i presidenti del Torino, Urbano Cairo, del Genoa, Enrico Preziosi, del Cagliari, Tommaso Giulini, del Benevento, Oreste Vigorito, e gli ad di Inter, Alessandro Antonello, Milan, Marco Fassone, e Juventus, Beppe Marotta. La riunione rappresenta la prima occasione di confronto fra i club e il commissario (impegnato alle Olimpiadi invernali in Corea quando si è svolta l'ultima assemblea), che in serata ha invitato a cena i dirigenti in un grande hotel di Milano.