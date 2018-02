Ok Cda Milan a semestrale, cala il rosso

MILANO, 27 FEB - Via libera del Consiglio di Amministrazione del Milan alla semestrale preliminare consolidata al 31 dicembre 2017. Il rosso cala dai 39.4 milioni dell'esercizio precedente ai 22.3 milioni, si legge in una nota del Milan. I ricavi ricorrenti sono aumentati di 4,7 milioni (diventando 101.8 milioni) grazie ai proventi per i diritti tv legati alla partecipazione all'Europa League. Il contenimento dei costi complessivi si attesta a 110.8 milioni rispetto ai 108.2 dello stesso periodo dell'anno precedente mentre, per quanto riguarda la situazione patrimoniale, l'indebitamento finanziario netto, al 31 dicembre 2017, e' di 165 milioni contro i 141.2 al 30 giugno 2017. Il Milan ha ottenuto, inoltre, 35.8 milioni di plusvalenze, oltre ad un raddoppio degli ammortamenti da 21.6 a 41 milioni. Gli oneri finanziari legati al prestito con Elliott sono pari a 9.8 milioni, contro i 2.5 dello scorso anno. Al Consiglio ha partecipato Yonghong Li in conference call.