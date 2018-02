Serie B: rinviata Cesena-Pro Vercelli

CESENA, 27 FEB - Il match tra Cesena e Pro Vercelli che era in programma questa sera alle 20,30 al Manuzzi è stato rinviato a data da destinarsi a causa della neve e del freddo. Lo ha deciso il Gruppo operativo sicurezza della Questura nella riunione allo stadio. La partita è stata rinviata per motivi di sicurezza, per la folta nevicata che da ieri mattina fino alle 12 di oggi si abbattuta sulla città, ma anche per il ghiaccio. La temperatura infatti dovrebbe toccare i sei gradi sotto zero. Sarà la Lega a decidere la data del recupero, tra le ipotesi quella di martedì prossimo.