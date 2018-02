Serie B: Bari-Spezia rinviata per neve

BARI, 27 FEB - A causa del maltempo e della neve, che si è posata anche in città il Prefetto di Bari, Marilisa Magno, ha interdetto l'utilizzo dello stadio San Nicola di Bari e quindi non sarà possibile disputare la partita di calcio di Serie B, Bari-Spezia prevista alle 20,30 di oggi. La decisione è stata presa per la salvaguardia della incolumità pubblica e privata.