Maltempo: annullato allenamento Napoli

(ANSA) NAPOLI, 27 FEB - L'allenamento di stamattina del Napoli è stato annullato per neve. Lo rende noto il club azzurro, che informa di come la neve abbia ricoperto completamente i campi del centro sportivo a Castel Volturno. Dopo il successo di Cagliari, il Napoli stamattina ha trovato il Centro tecnico completamente imbiancato per la fortissima e inedita nevicata che ha colpito la Campania in queste ore. Non era mai capitato, si legge sul sito web del Napoli, che i campi d'allenamento fossero totalmente ricoperti da oltre 20 centimetri di neve. La seduta prevista per stamattina, pertanto, è stata annullata. La squadra riprenderà domani pomeriggio la preparazione in vista del match contro la Roma di sabato nello stadio San Paolo.