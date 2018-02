Inter: Icardi e Wanda Nara querelano

MILANO, 27 FEB - Battaglia a colpi di carte da bollo: Mauro Icardi e Wanda Nara non ci stanno e depositano querele a tutela della reputazione. E' la stessa Wanda a darne notizia, con un tweet sul proprio profilo ufficiale. La coppia annuncia di aver depositato denunce-querele per diffamazione a seguito di una serie di articoli, "dove si racconta di un presunto e assolutamente inesistente 'scandalo sessuale in casa Inter' nonché di 'botte e tradimenti'". Nel mirino alcune testate e non solo. Tutta la vicenda è da collegare a un audio circolato nei giorni scorsi. Anche su questo, la coppia presenta analoghe denunce. L'obiettivo è "ottenere l'accertamento della responsabilità penale di coloro i quali hanno prodotto e diffuso attraverso Whatsapp l'audio richiamato nei predetti articoli (se effettivamente esistente)". "Si intende così tutelare e difendere il buon nome di Mauro Icardi e Wanda Nara, coniugi, genitori e professionisti affermati".