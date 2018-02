Bundesliga: Dortmund frena con l'Augusta

ROMA, 26 FEB - Il Borussia Dortmund non va oltre l'1-1 casalingo contro l'Augusta nel posticipo della 24/a giornata di Bundesliga, mantenendo il secondo posto in classifica ma a ben 19 lunghezze dalla capolista Bayern Monaco. Dopo tre vittorie consecutive, la squadra che ha eliminato l'Atalanta dall'Europa League non ha saputo chiudere la partita dopo la rete in apertura di Reus (16') e ha subito nella ripresa il pareggio di Danso al 28'. Resta molto combattuta la lotta per le posizioni Champions, con cinque squadre in tre punti che si contendono tre posti.