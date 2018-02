Atletico cede Carrasco e Gaitan a cinesi

ROMA, 26 FEB - L'Atletico Madrid ha ufficializzato via twitter la conclusione positiva della trattativa per la cessione dei giocatori Yannick Ferreira-Carrasco e Nicolas Gaitan al club Dalian Yifang, che esordirà tra pochi giorni nel nuovo campionato della Chinese Super League. Non sono stati resi noti i termini economici dell'accordo, ma per l'attaccante belga di 24 anni e il trentenne centrocampista argentino il club colchonero dovrebbe aver incassato, secondo i media spagnoli, quasi 50 milioni di euro. Per entrambi i giocatori, dei quali Diego Simeone era disposto a disfarsi, c'era stato interesse da parte di club italiani nel mercato invernale di gennaio. Carrasco era da poco meno di tre anni a Madrid, provenienza Monaco, e ha disputato 124 partite, con 23 gol. Gaitan era invece arrivato nel 2016 dal Benfica, con 49 presenze e quattro gol.