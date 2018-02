Bolt firma per club, ipotesi sudafricana

ROMA, 26 FEB - "Ho firmato per una squadra di calcio. Scoprirete qual è martedì 27 febbraio, alle 8 ora di Greenwich". Con questo video di appena 10 secondi postato sul proprio account di Twitter, Usain Bolt ha dato il via una ridda di ipotesi sul suo futuro da calciatore, attività cha cui il pluriolimpionico dello sprint ha sempre detto di volersi dedicarsi dopo essersi ritirato dall'atletica. Bolt ha sempre professato amore per il calcio e una passione per il Manchester United, arrivando perfino a chiedere a Sir Alex Ferguson di poter fare un provino con i Red Devils. In passato si è allenato, grazie ai buoni uffici dello sponsor tecnico, con il Borussia Dortmund e con i sudafricani del Mamelodi Sundowns. E proprio quest'ultimo club, che con Bolt ha in comune il marchio Puma, potrebbe essere quello che darà a Bolt la possibilità di misurarsi nel calcio professionistico, anche se di secondo livello. Ma c'è anche chi ipotizza un futuro nella seconda divisone inglese o nella Mls nordamericana.