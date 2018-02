Gattuso,un pò arrabbiati per neve a Roma

MILANO, 26 FEB - La Capitale innevata: uno strano e inconsueto scenario per Gennaro Gattuso che, ai microfoni di Milan Tv, chiede la "partita perfetta" mercoledì sera contro la Lazio, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. L'allenatore rossonero è contrariato per le condizioni meteorologiche a Roma, colpita da temperature polari e in preda al caos. Il tecnico ha dovuto spostare la seduta di allenamento in hotel: "Siamo un pò arrabbiati perché erano da anni che a Roma non si vedeva la neve, abbiamo lavorato in palestra ma avrei preferito lavorare in campo. Dobbiamo stare attenti alla Lazio - aggiunge - ed è difficile da affrontare. È una squadra ben costruita che abbina qualità e quantità, dobbiamo stare attenti e fare la partita perfetta". Gattuso è soddisfatto per la vittoria di ieri con la Roma ("la prestazione deve rimanere") ma vuole che il Milan "alzi ancora l'asticella" senza accontentarsi mai.