Giampaolo, pronti se qualcuno sbaglia

ROMA, 26 FEB - "Sono 12 partite, con sei sconfitte e sei risultati utili. Quindi non mi sembra un bilancio così disastroso. Certo, se avessimo avuto un rendimento migliore in trasferta ora avremmo una classifica straordinaria, bisogna migliorare ma sono fiducioso". Marco Giampaolo può comunque essere soddisfatto del rendimento della sua Sampdoria, sesta in classifica insieme al Milan. Ha subito 34 reti, "ma ha anche il quarto miglior attacco del campionato - ha aggiunto il tecnico, ospite di 'Radio anch'io sport' - Certo bisogna migliorare anche in difesa, ma l'equilibrio tra vittorie, gol fatti e subiti non è negativo". Piuttosto "bisogna capire che tipo di campionato può fare la Samp. Io credo che, a meno di errori clamorosi, i primi sette posti in classifica siano già assegnati, resta solo da stabilire l'ordine". Napoli, Juventus, le squadre romane e milanesi, "sono fuori portata. Bisogna essere i migliori dopo queste e cercare di inserirsi se una dovesse sbagliare qualcosa".