Di Francesco,sbandata che fa preoccupare

ROMA, 25 FEB - "Nella ripresa abbiamo sbandato dopo il gol preso, mentalmente e fisicamente e questo fa preoccupare. E' ovvio che questo è un campanello d'allarme". Eusebio Di Francesco analizza la brutta prova della sua Roma, sconfitta in casa dal Milan. "Nel primo tempo la squadra ha fatto una buona partita, concedendo poco o nulla al Milan, mentre nella ripresa abbiamo sbandato - dice ancora -. Non possiamo essere contenti del nostro momento e di questa partita in particolare. Sono dispiaciuto soprattutto per la prestazione del secondo tempo, al di là del risultato, perché abbiamo i mezzi per fare molto meglio. Sicuramente dimostriamo di non essere una grande squadra e, sarà colpa dell'allenatore. Abbiamo difettato di personalità nel momento del bisogno: il calcio è fatto di episodi e noi dobbiamo essere bravi a portarli dalla nostra parte, o, quando questo non avviene, a reagire in caso di svantaggio". Perché Schick unico centravanti? "A tratti ha fatto buone giocate, ma non ha determinato come avremmo voluto".