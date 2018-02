Cutrone,per Milan è una vittoria pesante

ROMA, 25 FEB - "Sono troppo felice, perché è una vittoria pesante, troppo importante: sono contento per i tre punti, prima che per il mio gol". A fine partita, Patrick Cutrone esprime tutta la propria gioia per il successo dell'Olimpico, a spese della Roma. "L'abbraccio finale a Gattuso? - dice ancora l'attaccante - Il mister tiene tantissimo a questo gruppo: ci siamo uniti tanto nell'ultimo periodo e ora stiamo dimostrando di essere una grande squadra". Ora il Milan è a -7 dai cugini dell'Inter, quindi dalla zona Champions..."Prima pensiamo a mercoledì - commenta Cutrone -: vogliamo andare in finale di Coppa Italia".