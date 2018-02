Stage azzurri: forfeit Inglese

FIRENZE, 25 FEB - Dopo il difensore del Torino Kevin Bonifazi anche un altro giocatore, l'attaccante del Chievo Roberto Inglese non potrà rispondere alla convocazione di Di Biagio per lo stage della Nazionale che inizierà domani fino al mercoledì 28 febbraio a Coverciano. Il giocatore della squadra veneta, impegnato oggi con la sua squadra al Franchi contro la Fiorentina, è rimasto in campo per tutta la durata della partita, accusando nel finale un problema fisico che lo ha costretto a dare forfait in azzurro. Il ct Di Bigio, al contrario di quanto fatto per Bonifazi sostituito dal difensore del Chievo Mattia Bani, non rimpiazzerà Inglese, e saranno quindi 23 i giocatori che da domani entro le 12 dovranno ritrovarsi al centro tecnico federale. Il programma prevede un allenamento nel pomeriggio, un altro martedì a porte chiuse quindi mercoledì, a conclusione dello stage, una partitella con la Fiorentina Primavera alle 12.