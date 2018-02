Inzaghi, Lazio sui binari giusti

REGGIO EMILIA, 25 FEB - Simone Inzaghi si gode l'ottimo momento della sua squadra con due vittorie di fila esterne, con Verona e Sassuolo in sei giorni. "L'unico neo della nostra partita – ha detto il tecnico della Lazio – è l'espulsione subita da Marusic. E' sempre un giocatore corretto, il suo cartellino è giusto". Il fatto di aver sbloccato il risultato subito "ha indirizzato il match sui nostri binari preferiti. I cambi? So di avere tanti calciatori e tutti possono fare i titolari. Tutti mi mettono in difficoltà quando devo fare la squadra da mandare in campo". Alla Lazio è stato concesso l'ottavo rigore a favore, per il fallo di mano di Peluso punito dall'arbitro, dopo aver visionato il Var. Un episodio che ha fatto arrabbiare il Sassuolo: "Non parliamo di favori alla Lazio. Il rigore c'era", ha ribattuto Inzaghi.