Astori,Fiorentina voleva questa vittoria

FIRENZE, 25 FEB - Più che la prestazione per la Fiorentina era importante vincere. L'ultima volta che lo aveva fatto davanti al pubblico amico del Franchi era il 3 dicembre scorso, 3-0 al Sassuolo. In una giornata caratterizzata dal freddo e dal forte vento del Burian la squadra di Pioli è riuscita a battere il Chievo Verona al termine di una gara modesta giocata da entrambe le compagini: "Volevamo fortemente il successo e l'abbiamo dimostrato in un secondo tempo difficile da giocare, soffrendo l'uno per l'altro per i tre punti - ha sottolineato capitan Astori, uno dei migliori tra i viola -. Le prime sconfitte dopo la sosta con Sampdoria e Verona sono state le più brutte, nelle altre non è mai mancato nulla. Abbiamo continuato a lavorare come sappiamo e i risultati arrivano".