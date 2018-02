Calcio:Junior Tim Cup fa tappa a Firenze

ROMA, 25 FEB - Oggi a Firenze, nel pre-gara del match Fiorentina-Chievo, le squadre dell'Oratorio C.G. San Michele e dell'Oratorio S. Andrea Corsini si sono affrontate all'Artemio Franchi in un'amichevole terminata con il risultato di 5-1, nel contesto della VI Edizione della Junior TIM Cup, il torneo di calcio a 7 Under 14 sostenuto da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano. I ragazzi degli oratori hanno consegnato ai giocatori di Fiorentina e Chievo la fascia da capitano della Junior TIM Cup per poi accompagnarli all'ingresso in campo con il loro entusiasmo. La VI edizione della Junior TIM Cup continua a disputarsi nelle 15 città le cui squadre militano nella Serie A TIM 2017-2018. Le squadre vincitrici dei concentramenti interregionali di qualificazione alla fase nazionale si contenderanno il titolo di campioni della Junior TIM Cup, il 9 maggio, in occasione della finale di Coppa Italia.