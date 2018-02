Le 'Iene' da Mourinho con maglia Conte

ROMA, 24 FEB - Domani si gioca Manchester United-Chelsea e le Iene ne hanno approfittato per provare a ricucire lo strappo tra i due tecnici, Josè Mourinho e Antonio Conte, spesso protagonisti di battibecchi e polemiche. Al tecnico portoghese è stata fatto firmare un autografo con dedica a un ragazzo di nome "Tonino" su una maglietta del Manchester United: "A Tonino, il tuo amico, Josè". Solo in un secondo momento, però, Mourinho ha scoperto che sul retro della maglia c'era stampato il nome di Antonio Conte. "'Il tuo amico' non posso dirlo" ha affermato a quel punto Mourinho, che poi ha aggiunto nella dedica: "La vita continua, sei un grande allenatore, abbraccio, Josè". In seguito, "Le Iene" si sono presentate alla conferenza stampa del Chelsea per portare all'allenatore pugliese la maglia autografata dal suo collega. Ma Conte non l'ha accettata. Iena: "Lascio a lei la maglia?" Conte: "No, la puoi prendere. Tienila tu, tienila".