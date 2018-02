Clericus Cup, vicecampioni ko a esordio

ROMA, 24 FEB - Parte subito con una grossa sorpresa la Clericus Cup 2018: nell'open match della 12/a edizione, il Collegio Messicano ha battuto 1-0 i vicecampioni in carica della Gregoriana. Dopo il calcio d'inizio del Mondiale pontificio affidato al presidente del Csi, Vittorio Bosio, c'era curiosità per don Jordan Coraglia, 43 anni, il primo sacerdote ad arbitrare nella Clericus. Nell'altra gara del girone A debutto amarissimo per il Collegio Damasceno, alla prima assoluta in Clericus Cup. La squadra composta da sacerdoti indiani ha fatto penitenza, opposta al Mater Ecclesiae che ha vinto 7-0. Nel girone B, i Martyrs statunitensi superano 4-1 il Pio Latinoamericano nel derby fra Nord e Sudamerica. Domani pomeriggio tornano in campo i campioni in carica del Pontificio Collegio Urbano.