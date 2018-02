Gattuso, ora manteniamo l'entusiasmo

MILANO, 24 FEB - "Siamo stati bravi a recuperare l'entusiasmo perso. Nelle prossime due partite ci saranno 150mila persone a San Siro. Ma ora dobbiamo continuare ad alimentare questo entusiasmo altrimenti la gente scomparirà ancora dallo stadio. Non dobbiamo avere paura nel voler riportare il Milan dove è sempre stato". Gennaro Gattuso, durante la conferenza stampa alla vigilia della trasferta dell'Olimpico contro la Roma, si dice pronto a "scherzare" con l'amico Francesco Totti ("Non ha bisogno di fare il simpatico, lo è di natura"), ammette di "aver già scelto" chi schierare tra Kalinic e Cutrone (favorito quest'ultimo) e dà un consiglio a Bonucci, diffidato, in vista del derby: "Non gli dirò nulla ma non deve giocare con il freno a mano tirato. I tre punti con la Roma valgono quanto i tre punti con l'Inter. Non sento ancora di fare la corsa su di loro, se sbagliamo due partite siamo fuori dai giochi".