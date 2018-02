Inzaghi, penso solo al Sassuolo

ROMA, 24 FEB - "Ho ancora diversi dubbi, sicuro dall'inizio partiranno Milinkovic e Radu che domenica non hanno giocato. Stano tutti bene, non guardo a mercoledì, nella nostra testa c'è solo il Sassuolo e dovremo dare il 120%". Lo dice Simone Inzaghi alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Partita che anticipa il ritorno di semifinale di Coppa Italia contro il Milan, in programma mercoledì sera. "Il campionato è importantissimo per noi, poi mercoledì ci giochiamo la qualificazione in finale contro il Milan in casa e speriamo di arrivarci", aggiunge il tecnico biancoceleste, specificando che giocando ogni tre giorni "ci può essere una stanchezza mentale ma ce l'ha soprattutto chi non ha obiettivi. Noi invece ne abbiamo tanti da qui alla fine, siamo in corsa su tutti e tre i fronti e quindi dobbiamo fare il massimo ogni partita".