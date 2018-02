Calcio: Gasperini, 'L'Atalanta è viva"

ZINGONIA, 24 FEB - "Siamo ancora vivi, bisogna sempre guardare alle cose belle e buttarsi sugli obiettivi rimasti per ritentare l'avventura europea". L'eliminazione dall'Europa League non demoralizza Gian Piero Gasperini, che alla vigilia del doppio confronto con la Juventus promuove la sua Atalanta. "Passare sarebbe stata una gratificazione per tutto l'ambiente, ma essersela giocata alla pari col Borussia Dortmund è un sintomo di crescita - dice -. E ci ha fatto piacere aver potuto contare sulla simpatia e sul sostegno di tutti". "Sono arrivati tanti complimenti e per questo aumenta il dispiacere per essere usciti", continua il tecnico dei bergamaschi alla vigilia della sfida di campionato con i bianconeri, che affronterà poi anche in Coppa Italia. "Il problema - conclude - è che con la Juventus dobbiamo giocare due volte e poi abbiamo la Sampdoria, che ci precede in classifica, quindi la serie di confronti importanti si allunga".