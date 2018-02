Atalanta: Petagna salta la Juve

ZINGONIA, 24 FEB - Niente Juventus per Andrea Petagna. L'attaccante dell'Atalanta è fermo ai box per una lesione all'obliquo interno, un muscolo addominale, e non sarà convocato presumibilmente nemmeno per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, sempre contro la Juventus. I tempi di recupero dell'attaccante non sono stati ancora resi noti.