Allegri, Atalanta realtà campionato

TORINO, 24 FEB - "Complimenti all'Atalanta, sono una realtà del campionato e ha dimostrato di poter dire la sua in Europa". Massimiliano Allegri chiede massima attenzione alla Juventus alla vigilia della sfida con i bergamaschi, eliminati giovedì dal Borussia Dortmund in Europa League. "Dispiace - ha spiegato l'allenatore bianconero - che siano usciti, loro come il Napoli. Domani l'Atalanta avrà voglia di rifarsi e mercoledì potrà conquistare la finale di coppa come noi". Servirà affrontarla nel migliore dei modi con grande pressione e intensità alla partita", per contrastare le doti dei nerazzurri. Senza impegni infrasettimanali, aggiunge Allegri, "sembra di venire da una sosta, non arriva mai la domenica. Domani dovremo rimettere subito la testa perché queste settimane sono pericolose per noi: il rischio è staccare cosa che giocando ogni tre giorni non è possibile".