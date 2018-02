Calcio: Serie B, Parma-Venezia 1-1

PARMA, 23 FEB - Finisce 1-1 al Tardini fra Parma e Venezia. D'Aversa, sotto esame dopo i deludenti risultati delle ultime settimane, non riesce a tornare alla vittoria. Inzaghi, oggi squalificato, gioisce invece per un nuovo risultato utile nella corsa play off. Il primo tempo è nettamente dominato dal Parma che colpisce anche un palo al 32' con un tiro potente di Gagliolo. Nella ripresa però è il Venezia ad essere subito protagonista meritando il vantaggio. In rete ci va Firenze al 21' grazie ad un maldestro intervento al limite di Lucarelli che, nel tentativo di anticipare Pinato, serve l'autore del gol. La reazione dei padroni di casa si concretizza al 29' con Scozzarella che dopo avere dribblato tre avversari viene messo a terra in area da Andelkovic. Dal dischetto Calaiò, appena entrato al posto di Ceravolo, riporta il match in parità.