Pjanic: Napoli a mille, Juve vuole tutto

TORINO, 23 FEB - "Il Napoli viaggia a mille all'ora, ma noi vogliamo vincere tutto". Pjanic 'avvisa' i partenopei sull'insaziabile fame dei bianconeri, in corsa su tre fronti, ma con un occhio di riguardo alla corsa scudetto: "Un peccato che il Napoli sia uscito dall'Europa League, poteva arrivare in fondo e magari vincere - è il pensiero del centrocampista bosniaco rilasciato a Sky -. Ce la giocheremo fino alla fine, potrebbe essere decisivo lo scontro diretto". Nessun dubbio, per Pjanic, sugli obiettivi della Juventus: "Siamo qui per vincere scudetto, arrivare in fondo alla Coppa Italia e alla Champions League. Puntiamo a vincere tutto, non solo una competizione".