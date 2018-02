Spalletti: "Avversario Inter è vittoria"

MILANO, 23 FEB - "Bisogna prepararsi al meglio. Ci siamo preparati benissimo, perché si chiama Benevento, ma poteva chiamarsi anche Real Madrid, ma l'avremmo preparata nello stesso modo. Il nostro avversario è la vittoria, non la strategia". Lo dice l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro il Benevento a San Siro. "E' attraverso le vittorie che possiamo riprendere il nostro cammino - prosegue - che deve essere una marcia. Le idee sono la nostra forza. E' fondamentale ragionare una partita alla volta. Non possiamo disperdere le nostre energie andandole a suddividere per la lunghezza del campionato. Il Benevento è in un buon periodo, De Zerbi sta facendo un ottimo lavoro, hanno qualità. Ma siamo noi ad avere il risultato nelle nostre mani".