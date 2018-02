Azzurri: 24 convocati da Di Biagio

ROMA, 23 FEB - Un salto nel futuro, a base di volti nuovi e forze fresche, per rigenerare i colori azzurri dopo la storica esclusione dalla fase finale dei Mondiali in Russia. La 'giovane Italia', guidata dal neo-ct Luigi Di Biagio, si radunerà a Coverciano da lunedì 26 a mercoledì 28 febbraio per uno stage di preparazione in vista delle amichevoli contro Inghilterra ed Argentina a fine marzo. Di Biagio ha scelto i portieri Scuffet e Meret, ma anche i vari Baselli, Pellegrini, Inglese. Due i convocati del Crotone, Mandragora e Ceccherini, ma c'è spazio anche per Venuti e Cataldi del Benevento, fanalino di coda in Serie A. Due le sedute d'allenamento in programma lunedì e martedì pomeriggio, mentre mercoledì a mezzogiorno gli azzurri affronteranno la formazione Primavera della Fiorentina.