Milan: Mirabelli,Arsenal? Una vale altra

MILANO, 23 FEB - Il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha osservato il sorteggio degli ottavi di finali di Europa League da una delle sale del centro sportivo di Milanello e, durante la diretta Facebook trasmessa sulla pagina ufficiale del club, ha commentato a caldo l'accoppiamento tra i rossoneri e l'Arsenal con una battuta: "Mi dispiace per l'Arsenal". Il ds si è detto "contento" del sorteggio: "Preferisco incontrare una squadra importante come l'Arsenal anche se in questo momento una vale l'altra". Mirabelli ha poi affidato a Twitter un altro pensiero sul sorteggio: "Siamo affascinati dalla doppia sfida con l'Arsenal, ci faremo trovare pronti. Chiediamo a San Siro la carica di cui abbiamo bisogno".