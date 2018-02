Golf: dal 2020 nuovo sistema di handicap

ROMA, 23 FEB - Uniformità. Si può riassumere così, in una sola parola, la decisione presa congiuntamente da R&A e USGA (autorità del golf a livello mondiale) volta a sviluppare un sistema unico mondiale di gestione degli handicap (strumento necessario a misurare l'abilità di ciascun giocatore) nel golf. Dopo oltre 6 anni di dibattito, dal 2020 entrerà in vigore un nuovo sistema universale, il World Handicap System (WHS), basato principalmente su 3 punti fondamentali: garantire a ciascun giocatore un handicap sufficientemente preciso che rispecchi la propria abilità di gioco; dare la possibilità di avere un handicap ad un maggior numero di giocatori; permettere agli handicap di essere validi e utilizzabili in tutto il mondo. Il progetto è andato in porto dopo una ricerca condotta in 15 paesi diversi sparsi in tutto il mondo, attraverso i quali il 76% dei 52.000 intervistati ha espresso il proprio sostegno a un World Handicap System. Mentre il 22% era disposto a considerare i suoi benefici e solo il 2% si è opposto.